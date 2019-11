La conseqüència és mortal per un sistema parlamentari, perquè li treu el fonament de la seva existència. Si no hi ha acció de govern, no hi ha supervisió i control, sinó hi ha activitat legislativa, no hi ha presentació d’alternatives, ni debat sobre propostes presentades. Sinó hi ha pressupostos, no hi ha possibilitat d’aprovar inversions, ni modificar projectes, ni presentar alternatives. El silenci i la paràlisis s’imposen.