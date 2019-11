Si el poder judicial, estès sotmès al polític, no hauríem vist sentències de tota mena, afectant als partits de govern de torn. Portem anys, d’investigacions i causes obertes, contra significats càrrecs polítics, que finalment han estat durament condemnats, sense que puguem establir cap mena de vincle, com per suposar “tractes de favor” en els que han estat jutjats i condemnats. Aquesta és la millor prova del nou, quan algú critica o acusa el poder judicial de no fer la seva feina, o no fer-la amb la independència que li pertoca.