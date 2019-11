I no veurem cap mena d’astúcia, a l’hora de fer servir els resultats electorals obtinguts, pels partits independentistes, en la conformació del proper govern central, presidit per Pedro Sánchez. En canvi , veurem com un PNB amb només 7 diputats, aconseguirà situar-se en un lloc privilegiat per obtenir importants acords de millora pel seu país. Allà entenen l’astúcia, de manera molt diferent, a com l’entenem aquí.