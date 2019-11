Les inversions van a terreny segur, i tot el que està passant, convida a no venir ,o com a mínim a esperar. Així, doncs, tots aquests empresaris, callats durant anys, no s’estranyin de les conseqüències que pateixen. I segur que molts d’ells son votants dels partits que estan en el govern de Catalunya, aleshores perquè els varen votar ? Es a ells a qui han d’adreçar les queixes i sobretot exigir prenguin les decisions per un retorn a la normalitat. Es pot estar empipat i indignat, però s’han de respectar les regles de convivència, cosa que no es fa, en determinats llocs i moments. Que tothom assumeixi les responsabilitats que li pertoquen i no les carregui sobre qui no toca.