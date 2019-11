A Catalunya, tenim 947 ajuntaments, amb un total de 947 alcaldes/alcaldesses, i 9.132 regidors /es. Tenim 42 consells comarcals, amb un total de 1.048 consellers/es comarcals, i finalment 4 diputacions amb 130 diputats/des provincials. No exposo alguns altres organismes, consells, mancomunitats, agències, etc, per no marejar amb més xifres. Però, tornem al tema. A gairebé la totalitat de les institucions, està establerta una indemnització per assistència a plens, per a tots els membres que no tenen dedicació parcial o exclusiva, a la institució. Aquesta indemnització s’aprova en el ple del cartipàs, just a l’inici de cada mandat, i pot ser molt diferent d’un municipi a un altre. Des dels vint, trenta, cinquanta, cent, dos-cents o quatre-cents euros per sessió, a imports, fins i tot més elevats, en els grans ajuntaments o en diputacions.