Arribats, en aquest punt, el que hauríem de tenir com objectiu és millorar la situació que teníem, abans del conflicte i fer els possibles per aconseguir-ho. El model basc, ens hauria de servir com a guió, per anar pel bon camí. I res pitjor suposaria el decantament cap a la via de “com pitjor, millor” que propicien partits anti sistema, o alguns sectors dels partits independentistes, que no saben ben bé cap on anar.