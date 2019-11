Aquests dies, però, estic seguint amb interès, la revolta de les jugadores de futbol , per aconseguir unes mínimes condicions econòmiques i contractuals, que els hi garanteixin una mínima estabilitat salarial. Pel que he vist, llegit i escoltat, em semblen totalment raonables, i confio en un acord complert, en els propers dies. De fet, ja no s’hauria d’haver arribat a fer una vaga, per aconseguir uns drets, que jugadors masculins, tenen des de fa un munt d’anys.