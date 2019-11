La gent veu neu a la seva carretera, veu passar una màquina amb la pala alçada, i no entén perquè no es dedica a treure la neu per on passa. No, és que per on passa, és de la Generalitat, o de la Diputació, o de l’Ajuntament, i per tant no li toca fer-ho....En resum, tenim màquines d’una banda a l’altra, fent quilòmetres amunt i avall, unes vegades traient neu, i altres simplement desplaçant-se cap una altra carretera, perquè les que troba entre mig, no li pertoquen.