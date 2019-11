Els edificis públics, son de tots i totes, i han de preservar aquest caràcter plural i neutral, en matèria de simbologia. Tenim els símbols oficials que tenim, i aquests son els que han de figurar en tots els llocs pertinents. No podem trencar aquesta norma, sota el principi que s’està d’acord amb uns i no amb altres. Es governa per a tots i totes, no per una part de la ciutadania.