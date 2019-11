El poble ha tornat a parlar, i ara toca, interpretar i posar en marxa la formació de nou govern. No és fàcil per a ningú, però en un mes, hauríem de tenir el nou Executiu, a punt per entrar a treballar, en un marc molt complicat, a nivell intern i extern. Ara, tocarà prendre decisions gens fàcils, tant a Catalunya com a nivell d’altres indrets. Es pot criticar molt a Pedro Sánchez, però si es volen acords i pactes, millor ell que cap altre. I tothom tindrà l’alè de Vox en el clatell, amb dificultats afegides per millorar condicions essencials com son un nou marc de finançament autonòmic, millores en les inversions a Catalunya, i canvis en les relacions, no per caure bé, sinó perquè son necessàries i justes. Ara, veurem qui i com es negocia, per gestionar l’enrevessada situació que ha deixat la contesa electoral d’ahir. Complicat i difícil, però apassionant.