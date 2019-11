Així, va néixer el Túnel del Cadí. Un llarg túnel de 5.026 metres, fet per unir les dues comarques, i iniciar un nou camí cap a França. Un bon exemple, també, de començar la casa per la teulada, perquè el lògic hagués estat, primer convertir la vella carretera, en una de nova, en forma d’autovia, i finalment fer el Túnel. Però no, hi havia pressa per a poder arribar a la segona residència, el més aviat possible, i l’ordre es va invertir.