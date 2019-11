Obra ja acabada, que ha suposat enderrocar els vells nínxols, construïts a banda i banda de la capella i que ja havien superat els 110 anys de vida. L’espai ha quedat ben endreçat i a més, s’ha fet el més important i que no es veu, des de fora, com és la renovació del terra de l’ossari , molt malmès pel pas del temps.

La connexió entre el nucli urbà de Borredà i el nucli urbà del Coll del Bas, estava en deficients condicions, després dels anys transcorreguts , d’ençà la darrera actuació. Un camí es pot anar reparant, però al final, s’ha de fer una actuació important, com la que es va pactar amb el Consell Comarcal. Aquest nou ferm, garanteix la bona connexió per a molts anys més.

Entre l’Hostal Sant Cristòfol ( Sta. Maria de Merlès ) i l’Hostalet ( Les Llosses), quedava un tram de( Borredà ) per arreglar. Es va aconseguir un ajut deper poder arreglar aquest camí rural, per on hi passa un tràfec considerable, durant tot l’any. Em consta que d’aquí a pocs dies, aquest tram quedarà adequadament condicionat.