Així, doncs, aquest acte de gran astúcia política, haurà servit per a incrementar la feina de les administratives del registre, sense compensació de sou ni feina, per la feina feta, i ja està. Ja tenim una altra mostra de com carregar de feina, a persones que no tenen cap culpa del conflicte i que fins i tot, poden estar de la banda dels independentistes. Però, això, no preocupa ni hi pensa cap dels cervells del procés.