VISITA A LA CATEDRAL.

Les visites a les catedrals, son obligades, en totes les ciutats, seus episcopals, com és el cas de Vic. No en va, l’església i la gent, van fer esforços extraordinaris perquè sobresortissin , en relació a qualsevol altre de l’entorn. Hi ha algunes excepcions, en interès històric i arquitectònic, en ciutats que no son seus , i tanmateix ,tenen conjunts d’un enorme interès artístic. Per no anar gaire lluny, Ripoll, n’és un bon exemple i la Seu de Manresa, també.

Però, com usuari – consumidor habitual de cultura , a Vic, una visita a la catedral la considero obligada, cada dos o tres mesos. El mateix faig, a nivell de Museu, però vaja, tornant a la catedral, estic esperant amb gran interès el resultat de les importants obres que s’hi estan duent a terme, sobretot per veure com queda el claustre.

Dit això, quan entro a la catedral, en la seva immensitat, trobo a faltar alguns elements que considero necessaris per a la seva admiració i comprensió. Moltes de les catedrals ofereixen un interior força fosc, cosa que no permet gaudir de tots i cadascun dels seus elements més destacats. En el cas, que ens ocupa, de les pintures de Josep Maria Sert.

Hi ha hagut una bona iniciativa, com la de permetre l’entrada, per la porta del mig, en comptes de la lateral. Això permet entrar pel bell mig de la nau central. El grau d’il·luminació és raonable, a l’igual que tenir música de fons, de bona qualitat. Es un encert, el conjunt d’aquests dos elements.

Pel que fa l’ampliació de la il·luminació ,pels qui volen veure millor el conjunt, hi ha l’opció de pagar 2 euros, en un caixer ( ara avariat) però que queda resolt, en la recepció. Aquest reforç d’il·luminació dona una molt millor imatge de la majestuositat de l’interior, però no permet apreciar, comprendre o entendre, la major part de les pintures de Sert.

I aquí, és on volia arribar. Aprofitant les grans obres que s’estan duent a terme, aniria molt bé disposar d’un parell d’elements estàtics, a l’entrada, a banda i banda que oferissin, pagant o no, el recull de totes les imatges, amb unes explicacions mínimes per fer-les comprensibles. Es a dir, que qui vulgui pagar per ampliar la il·luminació, alhora tingués opció a poder passar , una per una, les grans pintures de Sert.

He de reconèixer que he llegit força sobre els orígens , obres , reformes i remodelacions de la catedral, així com l’encàrrec i treball de Sert, però si hagués d’explicar a visitants de casa o de fora, cadascuna d’elles, no en seria capaç. La llunyania, la foscor, la gama de colors que va fer servir, la grandària de les composicions...fan complicada la seva entesa i la seva composició. Es el que els hi passa a la immensa majoria de visitants, com he pogut comprovar en cadascuna de les visites fetes.

Així, doncs, tenir a l’abast, un “tòtem” descriptiu, amb bones fotos i bones explicacions, siguin escrites o parlades, en diferents idiomes, facilitaria la comprensió i augmentaria el interès de la visita. El mateix caldria fer, en el claustre, una vegada restaurat. I és que tot millora quan entens millor el que estàs visitant.

De fet, les noves tecnologies permeten, facilitats mai imaginades, i potser alguna de les que he parlat, estiguin ja en marxa. No sóc expert en el tema, però quedo meravellat quan amb un simple codi QR, es poden oferir informacions i imatges, o per altres mitjans, es pot aconseguir resoldre l’interès o incomprensió per elements artístics de primer ordre. Sigui com sigui, una ciutat capital, té en els seus monuments un punt d’atracció enorme, que si sap completar i complementar, li suposen beneficis en tots i cadascun dels sectors de la ciutat. La catedral, n’és un bon exemple.