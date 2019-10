Tota aquesta gent, i amb ells, la majoria d’independentistes, no volen acceptar la realitat catalana, tal com és . Hi ha una majoria que no estem per la independència. Sigui perquè no la veiem factible, sigui perquè la considerem negativa perquè ens faria fora de la UE i del paraigües protector de la OTAN, sigui perquè ja estem bé com estem ( amb imperfeccions que volem corregir), sigui perquè aniríem al revés del món, en el sentit que ara toca sumar, en comptes de restar.