Per a alguns, aquest acte tenia components electoralistes, per altres, no calia perdre el temps, i per alguns altres, millor deixar-ho tot com estava. Doncs, no. De fet, la promesa feta pel president Sánchez, era d’obligat compliment, i si no hagués estat per l’enorme complexitat legal que suposa decisions com aquesta, el trasllat s’hauria fet, un any enrere.