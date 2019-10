I no diguem d’un Conseller d’Exteriors, com Raül Romeva, que havent estat eurodiputat , venia com a possible que algun Estat europeu podés donar suport al moviment independentista. Com podia afirmar una cosa, totalment impossible ?. Es que ni Mònaco, ni Andorra ni Sant Marino, podien donar aquest pas. I ja no diguem països , fora de la UE.