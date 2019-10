A una societat dividida, li correspon, una sentència no compartida. Es el que ha passat amb la sentència del TS. Benèvola per alguns, duríssima per altres. Era previsible aquesta divisió d’opinions perquè per a molts, el desafiament dels polítics empresonats, i ara sentenciats, no mereixia especial rellevància. Tot s’ha banalitzat, fins extrems, en que es discuteixen fets tant evidents i fàcils de comprovar, com la fugida de cinc- mil quatre –centes cinquanta – quatreempreses, segons les darreres dades, ofertes la setmana passada pel Col·legi de Registradors d’Espanya. O la mateixa divisió de la ciutadania, negada contra tota evidència ,per molts independentistes. O la paràlisis del govern, la manca d’activitat en el Parlament, les tensions entre col·lectius, i un llarg etcètera.