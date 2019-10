Ara bé, aquesta deriva insurreccional, és una mostra més de la total falta de criteri i consciència de país. El dany causat al prestigi de Catalunya és immens, perquè les imatges trameses, arreu del món, ens han situat en un país caòtic, sense un govern eficient ni prudent, com per parar la situació creada. No podem tenir per més temps, un president piròman, inconscient i incapaç de comportar-se com un autèntic president, al servei de tot un país i tota la seva gent, pensin com pensin. Es hora d’eleccions que el poble català torni a parlar i corregeixi la confiança donada a uns partits incapaços d’actuar responsablement, en el govern.