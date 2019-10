I si els danys econòmics son immensos, més ho son els de la caiguda del prestigi guanyat, durant molts anys, culminat amb el que va representar la organització dels JJOO ,del 92. Però, encara més greus, és la divisió social que ha provocat, una deriva cap uns objectius que no compten , ni tant sols, amb la meitat de la població. D’això , ni en parlen ni en volen discutir ,els promotors de la via cap a la independència. I aquí és on rau, la principal motivació per la no acceptació de que el govern, i encara menys el president, pugui parlar en nom de “tot el poble català”. En absolut.