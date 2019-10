Però, això encara no seria el pitjor, sinó fos que les poques sessions que es fan, per complir amb la normativa de plens, només serveixen per “crear espectacle”, mal espectacle, és clar. Mai havíem vist, abandonar l’hemicicle, per part d’un grup, o diversos grups de la Cambra. Mai havíem escoltat crits, insults, provocacions, i constants crides a l’orde, amb expulsió, inclosa, per part d’un president, superat per les circumstàncies.