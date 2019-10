la Generalitat

Ara bé, les característiques dels nous incendis, han modificat la relació deamb les ADF, i no queda clar quin futur els depara. En els primers anys, es varen comprar vehicles i cubes, en una mena de competència amb el material dels Bombers. Aquesta dinàmica compradora, s’ha tallat de soca rel, per part de, per dos motius concrets. El primer, per falta de disponibilitat econòmica. Les subvencions cap a les ADF, han baixat brutalment, de manera que ja només serveixen per a manteniment, però no, per compra. Tampoc, les desegon motiu, és evitar comparacions amb el material dels Bombers. No pot ser que una ADF pugui tenir millors vehicles que els Bombers, i aquests, es queixen amb raó, de l’antiguitat de molt del material que tenen, i la necessitat de la seva renovació.