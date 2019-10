I aquest curs, toca entrar en les noves tecnologies, posant un programa de rus en el meu mòbil, i en el meu ordinador, per tal de deixar enrere les preguntes i respostes en castellà, i fer ser el rus, en tot moment. Sigui en els intercanvis de peticions a la professora, sigui a l’hora de fer els exercicis, corresponents. Jo que sóc de lletres, ja he demanat ajuda, per a fer possible aquesta introducció d’un programa rus en mòbil i ordinador, per a començar, amb bon peu, la nova etapa.