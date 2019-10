Es penós veure el trist comportament de representants parlamentaris que no donen la talla, ni saben ben bé què fer, per a demostrar un mínim de capacitat política. Creuen que la via és “plantar cara”, contra la legalitat vigent. No han entès que el primer que li toca fer al Parlament, és demostrar que és el centre de la legalitat vigent, i que qualsevol vulneració, li fa perdre credibilitat i autoritat. Però bé, en l’etapa infantil en que es troben els seus dirigents, no se’ls pot demanar una comprensió i responsabilitat que mai han tingut. Ja s’ho trobaran si no ho han entès.