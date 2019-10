Només cal veure la situació d’Espanya , i comparar-la amb Rússia, en el Índex de Qualitat Democràtica a nivell mundial. Dels 167 països estudiats, supervisats i controlats anualment, per la secció exterior de The Economist, i altres agències mundials, Espanya està situada en el lloc 19, amb una nota de 8,08 punts, dintre dels 20 primers països, considerats DEMOCRÀCIA PLENA. Doncs, bé, en aquest Índex, Rússia ocupa el lloc 144, amb 2,94 punts i considerat com RÈGIM AUTORITARI.