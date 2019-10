S’han anunciat un munt d’accions, com a resposta de les sentències que en pocs dies coneixerem. Estem en un estat de dret, i les sentències, agradin o no s’han d’acatar. Si no s’hi està d’acord, s’hi pot presentar recurs, i esperar la seva resolució, però pensar que amb manifestacions o altres vies, es poden canviar, és desconèixer com funciona un estat democràtic.