Tenim el caos per sistema, i ningú té clar fins quan durarà. I que no funcioni la Generalitat, és greu, però és que aquesta paràlisis s’encomana a la resta d’institucions del país, que directa o indirectament d’ella depenen. Es diguin ajuntaments, consells comarcals o diputacions. Tot va endarrerit, tot està a l’espera de si hi ha canvis o es va a eleccions. Segons com vagin els resultats del 10 N, no hi haurà cap altre remei, que convocar les catalanes, per a principis de l’any vinent. La cosa no dona per a més.