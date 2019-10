Es pot estar indignat, amb ganes de fer visible la indignació, però s’ha de triar molt bé la via per fer-la i sobretot evitar més danys dels necessaris. Si es vol cridar l’atenció, hi ha altres vies per fer-ho, i si es decideix un tall de carretera, l’avís previ s’agraeix per part de persones que poden buscar vies alternatives, si la necessitat d’arribar a un lloc determinat és indispensable. Penso en un gran nombre de motius, perquè no tothom puja i baixa per l’Eix del Llobregat per anar de turisme.