Es cert ,que en aquest temps, també n’han arribat a Catalunya. Concretament, des de la mateixa data ( finals de 2017) se n’han instal·lat 1.374 , però sumades i restades, el resultat és clarament negatiu per Catalunya, amb 4.080. Si les xifres ja son prou eloqüents, caldria entrar en la qualitat de moltes de les que van marxar, com Banc Sabadell, La Caixa, etc, i alguna que podíem acollir com la Agència del Medicament, ubicada a Gran Bretanya i que amb el Brèxit buscava nou emplaçament. Era impensable s’instal·lés aquí, quan hi havia moltes ciutats, disposades a acollir-la amb els braços oberts.