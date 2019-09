VALORACIÓ CENT DIES DE NOU GOVERN – BORREDÀ

Es habitual, en totes les democràcies, fer balanç dels primers 100 dies de govern, perquè es considera que en aquest període de temps, s’insinua el que serà tot el mandat. Evidentment que en 100 dies, ben poques coses noves es poden fer, però sí es pot veure el tarannà, en que s’entomen els temes i problemes, i com funcionarà l’equip tècnic i polític.

En el nostre cas, pel que fa Borredà, i amb ell, tots els municipis de Catalunya i jo diria de tot Espanya, es troba en una situació excepcional. Excepcional, pel fet de que no tenim govern executiu, sinó provisional, a nivell d’Espanya, i un govern inactiu, a nivell de Catalunya.

Algú, pot pensar que això no afecta Borredà. S’equivoca, perquè sí, afecta, en el sentit que no queden clares les regles de joc per aquest any i els propers. Temes relacionats amb els pressupostos generals de l’Estat, repercuteixen en els dels ajuntaments, si és que s’acorda un augment en les valoracions cadastrals, o en el límit d’endeutament, o en poder fer ús dels romanents de tresoreria, etc...Temes importants.

la Generalitat , hi ha el dubte de si realment el PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya) serà efectiu o no. S’ha convocat, però si hi ha eleccions anticipades, pot quedar congelat o suspès. A banda, de la paràlisis de tota la administració, cosa que no permet tirar endavant determinats temes que requereixen d’acords, de departaments concrets. Pel que fa, hi ha el dubte de si realment el PUOSC ( pla únic d’obres i serveis de Catalunya) serà efectiu o no. S’ha convocat, però si hi ha eleccions anticipades, pot quedar congelat o suspès. A banda, de la paràlisis de tota la administració, cosa que no permet tirar endavant determinats temes que requereixen d’acords, de departaments concrets.

Dit això, i pel que fa l’acció, estrictament municipal, considero que el relleu, s’ha fet sense cap mena d’entrebanc, cap interrupció, cap daltabaix, en l’acció política, ni en la tècnica – administrativa.

De fet, la millor valoració que es pot fer, en uns primers 100 dies, és que tot ha continuat funcionant a ple rendiment, malgrat situacions no desitjades, però impossibles de resoldre, com és el trobar un altre socorrista titulat per les piscines, o esperar més pluges, com per estar més tranquil, a nivell d’abastiment d’aigua.

Totes les accions i activitats, previstes, s’han dut a terme, amb bona organització i puntuals acords entre entitats i ajuntament.

Per experiència pròpia, i constatació per part d’altres persones, s’ha donat puntual informació i resposta a escrits i peticions entrades a l’ajuntament, així com resolució de temes que preocupaven a veïns, a nivell individual o col·lectiu.

I començat el curs escolar, es pot constatar, el compliment d’ una de les grans prioritats com és la continuïtat del cicle infantil, i de l’escola, en el seu conjunt.

Passat l’estiu, i entrats ja en un moment en que tota la maquinària es posa en marxa, s’ha de veure quins son els projectes que l’equip de govern prepararà i presentarà a les convocatòries de subvencions de Generalitat i Diputació de Barcelona. Aquí, és on es veuran les prioritats pels propers 4 anys.

En resum, aquests 100 dies, mostren un relleu, ben engrassat, a plena marxa, i amb la directa posada cap a emprendre els principals reptes de mandat. Es pot donar una bona nota, a la feina feta.

Borredà, 25 de setembre de 2019.

Joan Roma i Cunill