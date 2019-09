Portem ja uns anys, amb aquesta problemàtica, i el problema sembla enquistat. Si cal, s’han d’habilitar jutjats especials, per actuacions ràpides, salvaguardant les garanties de comprovació de la propietat, i dels drets, de cada part, però una vegada, comprovades, actuar, en conseqüència. Aquest no és el cas, en l’actualitat, i son milers els casos, a Catalunya i arreu d’Espanya. No estem parlant de casos molt aïllats, sinó de casos, molt reiterats, per la qual cosa, entomar el tema, i buscar-hi solució, és de Justícia. Aquest és un dels temes que el proper govern ha de tenir sobre la taula, per a portar tranquil·litat a un munt de persones, indefenses i desvalgudes, davant una problemàtica com aquesta. I no parlem de grans corporacions immobiliàries ni fons d’inversió. Parlem de persones, a títol individual, amb pocs recursos i poca capacitat d’influència. Els primers que haurien de ser protegits d’aquesta situació.