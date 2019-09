I si continuem per aquest via, ja no solament hauran de portar llibreta, o targeta amb claus d’accés i contrasenyes, sinó oferir el mòbil, per a poder fer operacions....quin perill i quines pors se’ls hi traspassen, perquè les entitats, volen anar al gra, i sota l’excusa de l’eficiència, oblidar-se de les necessitats d’un immens col·lectiu com és el de la gent gran o dels que encara no tenen ben apamat el sistema informàtic.