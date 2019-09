la UE. Fins

Mireu, vaig ser ponent , per part del partit socialista, en la redacció de la nova Llei de Protecció dels animals, una de les més avançades dei tot crec que varem anar un pèl lluny a l’hora de legislar, perquè després el Govern no hi ha posat prou mitjans com per garantir el seu total compliment, però bé, en aquest cas no es tracta del benestar sinó d’altres temes com control dels xips, lectors, arxiu de propietaris, etc.