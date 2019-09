la Justícia. Espanya

No comparem, doncs, realitats com les viscudes, amb situacions que res tenen a veure, amb la dels fugitius de, és una democràcia plena, si voleu imperfecta, com tota obra humana, però situada en el lloc dinovè en l’Index de Qualitat Democràtica mundial. Només hi ha 20 països , amb democràcia plena, entre els 165 estudiats, valorats i controlats, any rere any, per la secció exterior del diari The Economist, de prestigi i reconeixement mundial.