Fa temps, he deixat d’anar a determinats espectacles, concerts, obres de teatre, recitals poesia, trobades de corals, exposicions....per no trobar-me abans, durant o al final de l’acte, amb un sermó, sobre el procés, els presos, o temes similars. Si vaig a un lloc, hi vaig per escoltar, mirar o admirar, el que s’anuncia, no per ser adoctrinat , en temes que no haurien de formar part de l’acte.