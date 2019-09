Com pot ser que un dels territoris amb un dels PIB’s més elevats, estigui en una situació tant desastrosa ? Qüestió de prioritats. Qüestió de mal govern. I és que no s’hi val a dir que el País Basc i Navarra, estan al capdavant gràcies a un sistema de finançament especial, perquè Aragó no el té, i es troba en el tercer lloc. I si mirem la llista complerta, veurem com altres territoris, tenen un molt millor servei que el nostre, amb un sistema de finançament similar...Aleshores, què falla ? Doncs, la gestió, l’austeritat i les prioritats.