Si a més, qui va al bosc, no té cap sensibilitat per deixar-lo, tant net com l’ha trobat, el seu pas es pot convertir en un amuntegament de deixalles, per tot arreu, algunes de les quals poden ser objecte d’absorció per part del bestiar, amb conseqüències greus. En algunes ocasions, s’ha trobat una ampolla d’aigua, en l’esòfag d’algun vedell que li ha provocat la mort.