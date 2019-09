Però, heus aquí, que a banda dels partits, sempre hi ha altres animadors del procés que volen tenir participació activa i deixar la seva petjada, proposant altres noms i altres accions. Així és com arriba el Tsunami democràtic. Un nom contundent, un fenomen no sé si gaire afortunat, perquè un Tsunami es carrega tot el que troba per davant, aplanant i destruint tant com pot, a una velocitat inusitada. Es això, el que proposen ? Tirar tot per terra, aplanar-ho tot...per a construir de nou ??? No ho sabem perquè no queda clar qui ni què hi ha al darrera del nom.