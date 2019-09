Aquest sector, viu enfrontat a reptes molt complicats, com és el de garantir el relleu al front de les explotacions, la incertesa davant un futur, cada vegada més complex, ple de burocràcia, i inseguretat , per causes climàtiques, importacions no prou ben planificades, destrosses per part de fauna salvatge, ...i ara, per entrades il·legals de grups, dits animalistes, sota l’excusa de lluitar pel benestar animal.