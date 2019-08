Així, doncs, la setmana vinent, em posaré a la feina, per a programar un nou llibre, d’unes 30 o 40 lliçons, equivalents a un primer nivell de castellà. Posteriorment, tocarà pensar en un altre, per un segon nivell, però tenint clar que el primer és l’essencial, per a poder arrelar en el país. L’interès que hi posen i l’esforç que hi dediquen, son les principals eines de l’èxit en aquest missió d’integració. Val la pena tirar endavant.