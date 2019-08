Em refereixo a la teranyina d’intervencions, participacions, compromisos i interdependències entre administracions, empreses, i família Pujol. Alguns ho volen concretar, només en la persona del fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, altres ho generalitzen a tota la família, però per les informacions aparegudes, els possibles beneficiaries , serien tots ells en conjunt. Bé, fins a la sentència ferma, hem de mantenir la presumpció d’innocència, si bé hi ha proves tant, tant concloents que es fa difícil no admetre-les com a verídiques.