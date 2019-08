Dit això, ha d’haver-hi de forma immediata, tant aquí a Catalunya com a Madrid, un replantejament del finançament autonòmic. Es cert, que hi ha mancances greus, en el sistema, reconegudes pel propi President, en funcions, amb el compromís de posar-hi remei, amb la presentació d’un nou sistema , més ajustat a la realitat i contemplant la ordinalitat. Es a dir, que qui més aporti, també , més rebi en la distribució territorial general. Ara mateix, Catalunya és la quarta en aportacions, i la desena en recepció d’inversions. Això, no pot continuar, i en aquest ajustament hi està gairebé tothom d’acord, accepta els partits, que mai busquen solucions, sinó viure dels conflictes.