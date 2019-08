Aproximadament, la meitat de cada contingent, es queda per la comarca, i la resta se’n va cap altres zones de la província, a la recerca de pis i feina. No és fàcil la recerca, ni la implantació perquè per llogar un pis, es demana contracte de treball, i no es té contracte de treball sinó tens on viure....aquest cercle viciós, costa de trencar, i és un dels temes que caldria resoldre, si volem acollir. Només acollir, per acollir, no té sentit, sinó va acompanyat de la integració. I la integració necessita vivenda i treball. Aquest és el gran repte, en el que estan ficades totes les entitats, lligades a la immigració i a l’ajuda dels sense feina.