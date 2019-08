Arribats, en el punt on estem, constatem un control absolut dels mitjans, fins el punt que no els podem classificar com “públics”, perquè no donen aquest servei. Son “públics” per raó de que son finançats amb diner de tots, però el servei que donen , el donen per una part del país, i no pel seu conjunt. Tot el procés, ha tingut en aquests mitjans, el ressò i l’altaveu indispensable per arrelar i fer-se gran. En cap moment, hi ha hagut voluntat de servei públic, entès com altaveu per a totes les idees i pensaments. En absolut. Aleshores, trenta- cinc anys després de la seva creació, ens hem de demanar, quina justificació existeix per a mantenir uns mitjans com aquests ?