Com aliats i principals “controladors” del procés, Omnium i l’ANC, es varen comprometre a ser vigilants , impulsors i castigadors , en cas d’incompliment. Veiem doncs, on es troba aquesta gran prioritat, a dia d’avui. De fet, la promesa feta, m’ha vingut de nou al cap, al veure l’inici de la nova campanya de venda de samarretes per la Diada 2019. Aquest any, toca vendre samarretes de color blau turquesa, amb el lema: Objectiu Independència. Una mica contradictori, amb una part del moviment que considera, està ja en una “república “¡¡¡¡.