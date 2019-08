I, per a mi, el que buscava era , viure ,ni que fos per uns dies, la “normalitat “. Es a dir, que tot estigui en el seu lloc, que tot funcioni com està establert, que ningú vulgui canviar de forma unilateral el que , en el seu dia es va acordar, entre tots. Viure i conviure amb el respecte de l’estat de dret, sense confusió, sense capgirar l’ordre de les coses....I sí, allà han celebrat prop de 600 referèndums federals, però ni un, fora de la llei. La normalitat consisteix en acatar les lleis vigents, sense cap altra possibilitat que si no agraden, es promogui la seva modificació, seguint els tràmits pertinents. Una estada en un país com aquest, suposa una injecció de confiança en la democràcia, i com mai pot ser forçada ni rebregada, sota criteris que res tenen a veure amb l’estat de dret. La comparació en com estan allà, i com estem aquí, la deixo a la imaginació dels estimats lectors i lectores.