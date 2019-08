Ara bé, el que tinc clar és que no es poden posar dades, no contrastades. Puc assegurar que davant el dubte, prefereixo no parlar del tema triat, per un dia i mitjà determinat, si prèviament no he pogut trobar la informació concreta i fiable, per fer-la constar en l’article. Es una qüestió de serietat i credibilitat. No vull trobar-me mai amb algú que em pugui dir que el que poso en un escrit, no és cert.