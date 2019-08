Fins ara, no hem entrat en aspectes jurídic – legals , però tal com estan les coses, haurien de ser tinguts molt en compte, pels ajuntaments afectats. Per llei, cada administració té unes competències pròpies que ha de complir i fer complir. Que un ajuntament , sense competències en “ensenyament/ educació “, aporti diners a una altra administració que sí té competències plenes en la matèria, és un procediment irregular. Si , a més, l’equipament , així finançat, queda de propietat de l’altra administració ( Generalitat), vol dir que s’han desviat fons propis per a finançar un servei d’un altre. Si a tot plegat, s’hi afegeix que la Generalitat pagarà a terminis, i fins i tot no acabarà pagant la totalitat del cost, apareixen seriosos dubtes sobre la legalitat de la inversió feta. I sí, ja sé que algunes excuses per no pagar tot, és perquè alguns ajuntament volen que l’institut o escola tingui un millor gimnàs, un millor auditori o uns millors laboratoris o espais...però , qui n’acaba sent el titular ?... la Generalitat, no l’ajuntament, que no ho farà constar en el seu inventari de patrimoni.