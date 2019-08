Quan perdem una persona com ell, perdem una part de la nostra història col·lectiva, perquè sense aquells primers alcaldes i regidors, no entendríem el canvi radical que ha sofert la comarca. Queda molt per fer, però recordar que 40 anys enrere, hi havia pobles sense carretera asfaltada, o sense aigua , llum i telèfon a totes les cases, pot semblar parlar de la prehistòria. No, no anem tant lluny, ho tenim molt més a tocar.