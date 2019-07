Però, tornant al principi. A partir d’ara, la remodelació de carreteres, haurà de contemplar aquesta nova realitat. Si no es vol prohibir l’esport rodat, les carreteres s’han d’adaptar a aquests nous usos. Intentar tancar els ulls a la realitat, i esperar solucions miraculoses, hem de reconèixer que no existeixen. Multitud de carreteres secundàries, per no dir totes, hauran de tenir un espai destinat al ciclisme rodat. Bé, ja no solament al ciclisme, sinó a totes les noves formules que apareixen amb rapidesa brutal, i que trobem els conductors de vehicles, en llocs inversemblants, no aptes per aquestes pràctiques i que poden acabar en simples ensurts, o en greus accidents, amb resultats fatals.